На КАД в стоящий ВАЗ влетели иномарка и мотоцикл - байкер скончался на месте (фото, видео)

Водители легковушки были госпитализированы с различными травмами.

Водители легковушки были госпитализированы с различными травмами.







Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 30 августа около 22.35 на 41-м километре внутреннего кольца, в районе Ржевки. 29-летний мужчина на ВАЗ-2112 по какой-то причине совершил остановку в третьем ряду. В него влетели 35-летняя женщина на «Форде Фьюжн» и 29-летний мотоциклист.







В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Мотоциклист скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.







На странице «Мотосолидарности» в соцсети «ВКонтакте» пишет Дима: «Вкратце, со слов ДПС. В 3-ем ряду остановилась «12 Жигули». В неё сзади на полном ходу въехал «Фьюжн». «Фьюжн» от удара кидает в левый ряд, а там мотоциклист ехал . Его об отбойник и под «Фьюжн». Насмерть».



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером на Кольцевой автодороге в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств. В результате столкновения один человек погиб, еще двое были госпитализированы в больницу с различными травмами.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 30 августа около 22.35 на 41-м километре внутреннего кольца, в районе Ржевки. 29-летний мужчина на ВАЗ-2112 по какой-то причине совершил остановку в третьем ряду. В него влетели 35-летняя женщина на «Форде Фьюжн» и 29-летний мотоциклист.В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Мотоциклист скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.На страницев соцсети «ВКонтакте» пишет Дима: «Вкратце, со слов ДПС. В 3-ем ряду остановилась «12 Жигули». В неё сзади на полном ходу въехал «Фьюжн». «Фьюжн» от удара кидает в левый ряд, а там мотоциклист ехал . Его об отбойник и под «Фьюжн». Насмерть».Напомним, ранее мы писали о том, что водитель микроавтобуса погиб в ДТП с машиной дорожников в Ленобласти.







Обсуждение темы: «На КАД в стоящий ВАЗ влетели иномарка и мотоцикл - байкер скончался на месте (фото, видео)» Hиф-Hиф 31.08 11:32 [ + -2 – ]

а знак аварийной остановки был? На положенном расстоянии 30 метров?

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