Обсуждение темы:

«На Ленинском у приезжей с Урала коротышка вырвал сумку с деньгами и документами»

Что ж такое, у кого не вырвут сумку - у всех сотни тысяч да миллионы.

У меня вот больше сотки не лежит в сумке. :( Живут же. :(