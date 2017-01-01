На Ленинском у приезжей с Урала коротышка вырвал сумку с деньгами и документами
10:47
Тэги: нападения, грабеж, разбой, кировский район
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«На Ленинском у приезжей с Урала коротышка вырвал сумку с деньгами и документами»
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