На Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов (фото, видео)

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«На Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов (фото, видео)»

Неzнайка. 31.08 11:23 [ + 0 – ]

Чем не терракт? Целенаправленно въехал в толпу людей....

Но потом окажеться что водиле плохо стало...Как всегда..