Из Генконсульства США в Петербурге уволена пресс-атташе, проработавшая в этой должности более 10 лет

Помимо контактов с представителями СМИ, она занималась вопросами организации образовательных и информационных программ. Помимо контактов с представителями СМИ, она занималась вопросами организации образовательных и информационных программ.



"Я там больше не работаю. Новости пришли только в пятницу (25 августа), я сама в шоке", - сообщила Савко агентству. Помимо контактов с представителями СМИ, она занималась вопросами организации образовательных и информационных программ.



Отдел по вопросам прессы и культуры в Санкт-Петербурге был официально открыт 17 декабря 1993 года, указано на сайте дипломатического представительства. Сейчас подразделением руководит Сюзан Боден.



Отдел в Санкт-Петербурге является одним из четырех представительств на территории РФ, вторым по величине после отдела в посольстве США в Москве.



В настоящее время в посольствах США в РФ продолжается работа по сокращению численности персонала дипмиссии по требованию российских властей. Напомним, Россия приняла решение сократить численность американской дипмиссии США на 755 человек в ответ на еще не принятые на тот момент новые санкции США против РФ, пишет Newsru.com.



Общее число сотрудников американской дипмиссии не должно превышать 455 человек. При этом, как выяснил РБК, потеряют работу не менее 600 человек, нанятых в России, и только около 100 американцев. В частности, в консульстве США в Екатеринбурге сократили почти 60% нанятых в России сотрудников. Сокращения идут и в консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке.



Кроме того,



Помощник генерального консула США в Петербурге по прессе и информации Вера Савко покинула занимаемую должность после более 10 лет службы, передает "Интерфакс"."Я там больше не работаю. Новости пришли только в пятницу (25 августа), я сама в шоке", - сообщила Савко агентству. Помимо контактов с представителями СМИ, она занималась вопросами организации образовательных и информационных программ.Отдел по вопросам прессы и культуры в Санкт-Петербурге был официально открыт 17 декабря 1993 года, указано на сайте дипломатического представительства. Сейчас подразделением руководит Сюзан Боден.Отдел в Санкт-Петербурге является одним из четырех представительств на территории РФ, вторым по величине после отдела в посольстве США в Москве.В настоящее время в посольствах США в РФ продолжается работа по сокращению численности персонала дипмиссии по требованию российских властей. Напомним, Россия приняла решение сократить численность американской дипмиссии США на 755 человек в ответ на еще не принятые на тот момент новые санкции США против РФ, пишет Newsru.com.Общее число сотрудников американской дипмиссии не должно превышать 455 человек. При этом, как выяснил РБК, потеряют работу не менее 600 человек, нанятых в России, и только около 100 американцев. В частности, в консульстве США в Екатеринбурге сократили почти 60% нанятых в России сотрудников. Сокращения идут и в консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке.Кроме того, в результате сокращений посольство США в России приостановило выпуск неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября. Выдача возобновится 1 сентября, но будет происходить только в Москве.





