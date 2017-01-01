Обсуждение темы:

«В РПЦ прокомментировали смерть ребенка, родители которого не лечили его от ВИЧ»

Правильно ли я понял, что, раз в эту тему вписалось со своими отмазами РПЦ МП, то уморившие девочку зомбанутые веруны "вич-диссиденты" как раз и были именно православныя и именно РПЦ МП?



Никакая другая религия, кроме РПЦ МП, даже почитающая макаронного монстра, с самооправданиями за смерть девочки не вылезла.