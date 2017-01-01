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«Мошенника из Средней Азии поймали в Веселом Поселке»

Вот объясните мне как он попал на территорию России.Данные общие и спец..контактируют друг с другом,каким образом он пересёк типа границу.?60 процентов мигрантов это как правило криминал,кресты забиты в процентах 80 мигрантами.Статистика ужасная по преступлениям среди мигрантов из азии,всё под грифом секретно.Спросить хочется власть до какого ....и какого...где визы!