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«Хулиган распылил газовый баллончик, протестуя против проверки рюкзака на станции метро "Обухово" (видео)»

А почему хулиган.?Это возможный террорист,его фото давно надо в ориентировку пустить и не из за болончика а из за отказ досмотра рюкзака.

Да там всех сотрудников поувольнять надо. С такой безопасностью опять взрыв может случится.

Из новостей только что услышал что тот чел с метро писать заявление на того придурка с рюкзаком не будет,вообщем всё забыли..Я в шоке!В штатах его най сразу бы пристрелили в лучшем случае в тюрягу..А у нас ..А если реально террорист с бомбой и так же послал да брызнул..Я в шоке