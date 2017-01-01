В Петербурге будут судить банду кавказцев, которые ограбили меховые и ювелирные салоны в общей сложности на 6 млн рублей

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«В Петербурге будут судить банду кавказцев, которые ограбили меховые и ювелирные салоны в общей сложности на 6 млн рублей»

смерч 30.08 15:52 [ + 1 – ]

Не ну золото ладно,но шубы ..Кому они их собирались сбывать,они на никому не нужны!

dexter 30.08 16:11 [ + 3 – ]

Рафик ниучомнивиноуват !