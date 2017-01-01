Полтора кило кабачков-"нелегалов" арестовали в ресторане в Сестрорецке

На продуктах не было необходимых маркировок.

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Обсуждение темы:

«Полтора кило кабачков-"нелегалов" арестовали в ресторане в Сестрорецке»

смерч 30.08 15:51 [ + 9 – ]

Я чё то не понял..Это раздел Юмора?

dexter 30.08 16:12 [ + 2 – ]

Граница на замке, врах не пройдёт !



монк-аль-ахри 30.08 16:38 [ + 5 – ]

и кто же из приставов совершил этот подвиг? фамилию в студию!

Hиф-Hиф 30.08 19:48 [ + 5 – ]

ни разу не видел в жизни на кабачке какой-либо маркировки. Равно как и на капусте, арбузе огурце, луковице и пр.