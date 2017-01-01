В Отрадном шестеро злодеев под видом полицейских похищали людей и вымогали у их родственников выкуп

В обмен на деньги лжеполицейские обещали закрыть глаза на уголовные дела по вымышленным преступлениям.

В обмен на деньги лжеполицейские обещали закрыть глаза на уголовные дела по вымышленным преступлениям.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в течение нескольких месяцев 2017 года подозреваемые, находясь в городе Отрадное, представляясь сотрудниками полиции, угрожая насилием, похищали людей.



Злоумышленники удерживали своих жертв в автомобиле, требовали у потерпевших и их родственников передать деньги за освобождение от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. После того как потерпевшие передавали им выкуп, подозреваемые отпускали их.



По факту в отношении шестерых мужчин в возрасте от 27 до 38 лет было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц, из корыстных побуждений". Подозреваемые задержаны.



30 августа следователями совместно с сотрудниками полиции были проведены обыски в адресах проживания подозреваемых. Следователями изъято оружие, поддельные удостоверения, наркотические средства.



"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Кировском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых мужчин, которые подозреваются в серийном похищении людей с целью получения выкупа.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в течение нескольких месяцев 2017 года подозреваемые, находясь в городе Отрадное, представляясь сотрудниками полиции, угрожая насилием, похищали людей.Злоумышленники удерживали своих жертв в автомобиле, требовали у потерпевших и их родственников передать деньги за освобождение от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. После того как потерпевшие передавали им выкуп, подозреваемые отпускали их.По факту в отношении шестерых мужчин в возрасте от 27 до 38 лет было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц, из корыстных побуждений". Подозреваемые задержаны.30 августа следователями совместно с сотрудниками полиции были проведены обыски в адресах проживания подозреваемых. Следователями изъято оружие, поддельные удостоверения, наркотические средства."В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти задержали трех злодеев, которые под видом сотрудников полиции полгода назад похитили мужчину и вымогали у него деньги.







Обсуждение темы: «В Отрадном шестеро злодеев под видом полицейских похищали людей и вымогали у их родственников выкуп» Командор 30.08 18:11 [ + 1 – ]

У потерпевших и сомнения не возникало,видят,что злодеи-ясно,полицаи.

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