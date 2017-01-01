В ближайшие несколько дней в Петербурге будет тепло и ветрено

К 1 сентября в городе вновь похолодает и пойдет дождь.

К 1 сентября в городе вновь похолодает и пойдет дождь.



Погода в Петербурге в среду сохранится теплая для конца августа - +19-21 градус, осадки маловероятны. Так же тепло будет и в последний день лета - 31 августа.



Небольшое похолодание и осадки возможны 1 сентября, синоптики прогнозируют +15-17 градусов, обложной дождь после обеда, ветер останется сильным - в порывах до 14 м/с, пишет "Метро".



По предварительным прогнозам, первые выходные осени в Петербурге будут прохладными - +13-16 градусов, но без дождей и ветра, временами будет выглядывать солнце.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Северной столице ожидается очередное усиление ветра. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 30 августа в городе на Неве ветер усилится до 12-15 м/с.Погода в Петербурге в среду сохранится теплая для конца августа - +19-21 градус, осадки маловероятны. Так же тепло будет и в последний день лета - 31 августа.Небольшое похолодание и осадки возможны 1 сентября, синоптики прогнозируют +15-17 градусов, обложной дождь после обеда, ветер останется сильным - в порывах до 14 м/с, пишет "Метро".По предварительным прогнозам, первые выходные осени в Петербурге будут прохладными - +13-16 градусов, но без дождей и ветра, временами будет выглядывать солнце.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.





