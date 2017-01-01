В Петербурге умер ребенок с ВИЧ: родители не лечили его из религиозных убеждений

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Обсуждение темы:

«В Петербурге умер ребенок с ВИЧ: родители не лечили его из религиозных убеждений»

Hиф-Hиф 30.08 16:12 [ + 1 – ]

ну и какой-такой религии привержены эти зомбанутые? Религию -- к ответу! За убийство ребенка.

монк-аль-ахри 30.08 16:41 [ + 1 – ]

дополнительное доказательство полной преступности любой религии. нет невинных религий! религия ВСЕГДА несёт смерть и уничтожение естественной жизни.

legenda.natalya 30.08 20:13 [ + 1 – ]

Это не религия, это секта.