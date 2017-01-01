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«Четырехлетнюю девочку похитили из джипа на севере Петербурга: под подозрением бабушка»

мужик, значиццца, воспитывает девочку как родную, а тут ему теща и говорит, что жена его, т.е . тещина дочка, прижила девочку не с мужем, а с другим мужиком. Это и тещу, и ейное отродье прекрасно характеризует.