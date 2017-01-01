Обсуждение темы:

«ГАЗ задавил пенсионера, сдавая задом по тротуару Обуховской Обороны»

два вопроса:

1. зеркала заднего обзора на ГАЗе есть?

2. Какого хрена старый пень шляется по улице в 6-50 утра?