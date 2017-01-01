Гражданин Израиля с проломленной головой умер в больнице в Петербурге

Пациент заявил, что упал, однако медиков смутила тяжесть его травм.

Пациент заявил, что упал, однако медиков смутила тяжесть его травм.



Мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 26 от дома № 44 по Красносельскому шоссе еще ночью 26 августа, сообщает АН «Оперативное прикрытие». У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа и ушибленную рану затылка.



Сам мужчина заявил, что получил травмы при падении, однако, учитывая их серьезность, врачи в такой версии усомнились.



Несмотря на усилия медиков, израильтянин скончался в реанимации накануне около четырех утра.



Известно, что мужчина является гражданином СССР. В Россию он прибыл в июле 2014 года и собирался остаться здесь на три месяца, однако обратно так и не вернулся.



Напомним,

В Красносельском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах гибели 48-летнего гражданина Израиля.Мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 26 от дома № 44 по Красносельскому шоссе еще ночью 26 августа, сообщает АН «Оперативное прикрытие». У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа и ушибленную рану затылка.Сам мужчина заявил, что получил травмы при падении, однако, учитывая их серьезность, врачи в такой версии усомнились.Несмотря на усилия медиков, израильтянин скончался в реанимации накануне около четырех утра.Известно, что мужчина является гражданином СССР. В Россию он прибыл в июле 2014 года и собирался остаться здесь на три месяца, однако обратно так и не вернулся.Напомним, ранее в августе водитель маршрутного такси насмерть сбил пожилую туристку из Франции в Репино. Произошло это после того, как дама вышла из салона его же автобуса.







Обсуждение темы: «Гражданин Израиля с проломленной головой умер в больнице в Петербурге» НЕСТОР 30.08 17:39 [ + 0 – ]

Массад в действии. Командор 30.08 18:08 [ + 1 – ]

Вернулся умереть на Родину. НС 30.08 21:08 [ + 0 – ]

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