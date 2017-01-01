В Ленобласти 21-летний парень 10,5 лет проведет в колонии за убийство своего знакомого

Юноша зарезал потерпевшего и украл у него мобильный телефон.

Юноша зарезал потерпевшего и украл у него мобильный телефон.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 28 января 2017 года во дворе дома по проспекту Карла Маркса в городе Новая Ладога. В ходе ссоры молодой человек нанес потерпевшему множественные удары ножом в область туловища, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.



После этого злоумышленник сокрыл следы преступления, засыпав тело мусором и снегом. Кроме того, молодой человек после убийства похитил принадлежащий убитому мобильный телефон стоимостью более 11 тысяч рублей.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба гражданину". Мужчина признал вину полностью.



"Приговором суда по совокупности наказаний виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Суд Волховского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 21-летнего мужчины, который в конце января этого года во время ссоры зарезал своего знакомого и украл у погибшего мобильный телефон.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 28 января 2017 года во дворе дома по проспекту Карла Маркса в городе Новая Ладога. В ходе ссоры молодой человек нанес потерпевшему множественные удары ножом в область туловища, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.После этого злоумышленник сокрыл следы преступления, засыпав тело мусором и снегом. Кроме того, молодой человек после убийства похитил принадлежащий убитому мобильный телефон стоимостью более 11 тысяч рублей.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба гражданину". Мужчина признал вину полностью."Приговором суда по совокупности наказаний виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина 9 лет проведет в колонии за то, что в приступе ревности пытался зарезать своего знакомого.







Обсуждение темы: «В Ленобласти 21-летний парень 10,5 лет проведет в колонии за убийство своего знакомого» НЕСТОР 30.08 20:15 [ + 1 – ]

В Советском Союзе за это давали 15 лет.

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