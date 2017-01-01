Обсуждение темы:

«В квартире на улице Маринеско двое братьев изнасиловали приезжую с Украины»

Непонятно, как женщина попала в квартиру, где находились двое мужчин.

действительно. а чего она ночью попёрлась в квартиру к двум мужикам?