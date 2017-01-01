Обсуждение темы:

«На КАД водитель "Лады Приоры" разбился насмерть, врезавшись в грузовик дорожников»

как гласит народная мудрость - мне ведро от лады и даром не надо!

Сиротину

такая" мудрость" может быть только у недоумков. При чем тут марка автомобиля, если за рулем чудак безглазый?