Сегодня
31 августа, четверг
Обновлено  
Погода
+19°, влажность 63%
Завтра +20°, облачно
Валюта
$ 58.53
€ 70.43
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На трассе Вологда - Новая Ладога ВАЗ влетел в стоящий лесовоз - 79-летняя пассажирка скончалась на месте

11:13, 30 августа
Тэги: дтп, авто, смерть, травмы, пострадавшие, дети, ленобласть, Волховский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дтп, авто, смерть, травмы, пострадавшие, дети, ленобласть, Волховский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Под Гатчиной женщина во время ссоры пырнула ножом своего сожителя
  • В Ленобласти 21-летний парень 10,5 лет проведет в колонии за убийство своего знакомого
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Петербурге пенсионер, по пьяни насмерть сбивший женщину, получил условный срок
  • Немолодого утопленника выловили в Кронштадте из Финского залива (фото)
  • Товарный поезд переехал мужчину на юге Петербурга
  • Мошенника из Средней Азии поймали в Веселом Поселке
  • "Тойота" перевернулась у Смоленского кладбища на Васильевском (фото)
  • "Зенит" сыграет на выезде против московского "Спартака" 20 ноября
  • В Тосненском районе мужчина на чердаке надругался над малолетней девочкой
  • Хулиган распылил газовый баллончик, протестуя против проверки рюкзака на станции метро "Обухово" (видео)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 августа
В тройном ДТП на Киевском шоссе один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе годовалый малыш (фото)
29 августа
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека (фото)
24 августа
На Киевском шоссе вылетевшая на встречку фура врезалась в пассажирский автобус - пострадали три человека (фото)
24 августа
БМВ таранил припаркованный грузовик в Купчино: трое погибли (фото)
22 августа
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
30 августа
На КАД водитель "Лады Приоры" разбился насмерть, врезавшись в грузовик дорожников
29 августа
Очевидцы: мотоциклист сбил нетрезвого пешехода на Рихарда Зорге (фото)
Семейный фестиваль «Светлая музыка»

12:36, 28 августа

Еще 322 city
Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
13:46, 30 августа В ближайшие несколько дней в Петербурге будет тепло и ветрено (0/+0)
10:21, 30 августа На Васильевском неадекватные парни на "Ауди" опрокинули маршрутку и снесли на тротуаре торговую точку (фото) (1/+1)
09:33, 30 августа У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео) (4/+4)
09:13, 30 августа В центре Петербурга неадекватный водитель устроил серию ДТП и скрылся от полиции во Владимирском соборе (видео) (1/+1)
14:40, 29 августа Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей (10/+4)
13:36, 29 августа Соперником "Зенита" по 1/16 Кубка России стало петербургское "Динамо" (0/+0)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
как местные жители, так и гости города..........
Это не гости города, это "гости" жлобов и мразей во власти... в «У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео)»
Какие гости? Черножопое гавно..Твари аульные и кишлачные.. в «У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео)»
Я чё то не понял..Это раздел Юмора? в «Полтора кило кабачков-"нелегалов" арестовали в ресторане в Сестрорецке»
Вот объясните мне как он попал на территорию России.Данные общие и спец..контактируют друг с другом,каким образом он пересёк типа границу.?60 процентов мигрантов это как правило криминал,кресты забиты в процентах 80 мигрантами.Статистика ужасная по престу... в «Мошенника из Средней Азии поймали в Веселом Поселке»
зачем обезьянам мех? они и так лохматые! в «В Петербурге будут судить банду кавказцев, которые ограбили меховые и ювелирные салоны в общей сложности на 6 млн рублей»
Рейтинг.beta комментаторов
1
30 Неzнайка. 
2
22 Матва-Полтос 
3
18 монк-аль-ахри 
4
16 смерч 
5
11 НЕСТОР 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-7 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-6 Фрекен Бок 
3
-2 Vitis 
4
0 Оlika 
5
1 legenda.natalya 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Монумент защитникам блокадного Ленинграда может появиться в Иерусалиме
Монумент защитникам блокадного Ленинграда может появиться в Иерусалиме
В Петербурге неизвестные швырнули банку краски в здание Генконсульства США
В Петербурге неизвестные швырнули банку краски в здание Генконсульства США
Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников
Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников
Фигурант "дела реставраторов" задержан сотрудниками ФСБ в здании суда сразу после оглашения обвинительного приговора
Фигурант "дела реставраторов" задержан сотрудниками ФСБ в здании суда сразу после оглашения обвинительного приговора
Бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила первый рейс из Петербурга в Будапешт
Бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила первый рейс из Петербурга в Будапешт
Коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском
Коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском
Станцию метро "Проспект Просвещения" на час закрывали для пассажиров
Станцию метро "Проспект Просвещения" на час закрывали для пассажиров
"Зенит" и "Ростов" не смогли забить друг другу в Петербурге (видео)
"Зенит" и "Ростов" не смогли забить друг другу в Петербурге (видео)
Соперниками "Зенита" по группе ЛЕ стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар"
Соперниками "Зенита" по группе ЛЕ стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар"
Дождь в Петербурге превратил дороги в реки: улицы Славянки, Петергофа и Ломоносова ушли под воду (фото, видео)
Дождь в Петербурге превратил дороги в реки: улицы Славянки, Петергофа и Ломоносова ушли под воду (фото, видео)
16-летнего "террориста" задержали за "заминирование" Пулково
16-летнего "террориста" задержали за "заминирование" Пулково
До конца лета в Петербурге будет прохладно и дождливо, но в начале сентября в город придет бабье лето
До конца лета в Петербурге будет прохладно и дождливо, но в начале сентября в город придет бабье лето
Очевидцы: "Ниссан" устроил "дрифт" по могилам на Богословском кладбище (фото)
Очевидцы: "Ниссан" устроил "дрифт" по могилам на Богословском кладбище (фото)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
Аргентинский полузащитник Ригони подписал 4-летний контракт с "Зенитом"
Аргентинский полузащитник Ригони подписал 4-летний контракт с "Зенитом"
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей
В Интернете появилась петиция с требованием присвоить стадиону на Крестовском название "Баклан-Арена"
В Интернете появилась петиция с требованием присвоить стадиону на Крестовском название "Баклан-Арена"
Новые поезда зеленого цвета начали курсировать в метро Петербурга (фото)
Новые поезда зеленого цвета начали курсировать в метро Петербурга (фото)
В Петербурге запретили проводить митинги на Марсовом поле без согласования с властями
В Петербурге запретили проводить митинги на Марсовом поле без согласования с властями
Режиссер Кирилл Серебренников задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве
Режиссер Кирилл Серебренников задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
Страшное ДТП на севере Петербурга: ВАЗ протаранил "Лэнд Ровер" и задавил двух человек (фото)
Страшное ДТП на севере Петербурга: ВАЗ протаранил "Лэнд Ровер" и задавил двух человек (фото)
Албин обвинил бакланов в протечках крыши стадиона на Крестовском (фото)
Албин обвинил бакланов в протечках крыши стадиона на Крестовском (фото)
Подозреваемому в хранении порно с детьми и животными проектировщику Мариинки-2 продлили арест
Подозреваемому в хранении порно с детьми и животными проектировщику Мариинки-2 продлили арест
На Энгельса водитель, мчавшийся на бешеной скорости по встречным трамвайным путям, устроил массовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На Энгельса водитель, мчавшийся на бешеной скорости по встречным трамвайным путям, устроил массовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Атлантический циклон принесет в Петербург дожди, грозы и похолодание
Атлантический циклон принесет в Петербург дожди, грозы и похолодание
^ Наверх