В Сестрорецке из Финского залива выловили утопленника в одних плавках
10:48, 30 августа
Тэги: тело, смерть, вода, курортный район, финский залив
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как местные жители, так и гости города..........
Это не гости города, это "гости" жлобов и мразей во власти... в «У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео)»
Это не гости города, это "гости" жлобов и мразей во власти... в «У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео)»
Какие гости? Черножопое гавно..Твари аульные и кишлачные.. в «У станции метро "Волковская" произошла массовая драка (фото, видео)»
Я чё то не понял..Это раздел Юмора? в «Полтора кило кабачков-"нелегалов" арестовали в ресторане в Сестрорецке»
Вот объясните мне как он попал на территорию России.Данные общие и спец..контактируют друг с другом,каким образом он пересёк типа границу.?60 процентов мигрантов это как правило криминал,кресты забиты в процентах 80 мигрантами.Статистика ужасная по престу... в «Мошенника из Средней Азии поймали в Веселом Поселке»
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