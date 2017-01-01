Каждый шестой таксист, работающий в Пулково и на Московском вокзале, оказался нелегалом (фото)

Серию облав на бомбил провели сотрудники полиции.

Серию облав на бомбил провели сотрудники полиции. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти .



Операция «Нелегальное такси» прошла при участии сотрудников главка, в том числе дорожной полиции и управления по вопросам миграции, а также представителей комитета по транспорту. Одновременно удалось проверить 158 машин, задействованных в оказании услуг по извозу.





Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти



По итогам рейда были составлены 26 протоколов в отношении водителей, работавших без соответствующих разрешений. При этом у некоторых из нарушителей на машинах был незаконно установлен знак такси. Более половины из задержанных нарушили правила остановки или стоянки и не соблюдали требования разметки и дорожных знаков.







Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти



Многие водители не проходили обязательный предрейсовый технический и медицинский осмотр.







Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти



Семерых водителей также привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ»).





Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти



Но тем не менее все транспортные средства имели принадлежность к тому или иному официальному перевозчику и осуществляли перевозку пассажиров с действующими разрешениями на осуществление деятельности такси на территории города.



Напомним,

Масштабный рейд по проверке таксистов провели в аэропорту Пулково и на Московском вокзале, сообщили вОперация «Нелегальное такси» прошла при участии сотрудников главка, в том числе дорожной полиции и управления по вопросам миграции, а также представителей комитета по транспорту. Одновременно удалось проверить 158 машин, задействованных в оказании услуг по извозу.Фото:По итогам рейда были составлены 26 протоколов в отношении водителей, работавших без соответствующих разрешений. При этом у некоторых из нарушителей на машинах был незаконно установлен знак такси. Более половины из задержанных нарушили правила остановки или стоянки и не соблюдали требования разметки и дорожных знаков.Фото:Многие водители не проходили обязательный предрейсовый технический и медицинский осмотр.Фото:Семерых водителей также привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ»).Фото:Но тем не менее все транспортные средства имели принадлежность к тому или иному официальному перевозчику и осуществляли перевозку пассажиров с действующими разрешениями на осуществление деятельности такси на территории города.Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября у Московского вокзала прекратит работу городская автостоянка.









Обсуждение темы: «Каждый шестой таксист, работающий в Пулково и на Московском вокзале, оказался нелегалом (фото)» Тоскливый Дятел Терпило 29.08 15:53 [ + 0 – ]

Необходимо ввести правило о том, чтобы каждый водитель предъявлял пассажиру патент.

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