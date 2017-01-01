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«Иномарка насмерть задавила 81-летнюю женщину в Веселом Поселке (фото)»

Видимо, власть предержащим следовало разъяснять средствами массовой информации подведомственному населению пагубность нарушения пешеходами пункта 4.5 ПДД, предписывающего пешеходам убедиться в безопасности перехода перед выходом на НПП. Раз пешеходиху задавили, значит опасность была, значит, она не убедилась в ее отсутствии, значит, нарушила п.4.5 ПДД. Поделом!