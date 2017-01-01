Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей

А уже в следующем году средний доход жителя Северной столицы составит 58 тысяч.

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Обсуждение темы:

«Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей»

dexter 29.08 15:26 [ + 1 – ]

И мне, ещё в юности рассказывали, что я буду жить при коммунизме..

монк-аль-ахри 29.08 15:54 [ + 0 – ]

интересно. когда они так нагло пизд*т, они - краснеют? бледнеют? или пятнами покрываются?