В Купчино у сотрудницы прокуратуры угнали иномарку за 900 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«В Купчино у сотрудницы прокуратуры угнали иномарку за 900 тысяч рублей»

Боцмaн 29.08 14:52 [ + 0 – ]

найдут и мало не покажется

dexter 29.08 15:27 [ + 0 – ]

Не найдут. Умные туда не идут.