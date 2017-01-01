Пожар на кухне тушили в ресторане на Московском проспекте (фото)

Пожар тушили сегодня утром в одном из заведений общепита в Московском районе, сообщили вОколо 8:38 в дежурную службу поступил сигнал о возгорании на Московском проспекте, 208, корпус 1. Как передает со ссылкой на очевидцев «Фонтанка.ру», по этому адресу находится винный ресторан The Safe. Спасателям позвонил местный житель, обративший внимание на дым, который валил из вентиляционной трубы заведения.Выяснилось, что возгорание произошло на кухне ресторана. В помещении площадью 8 кв.метров выгорел 1 кв. метр обстановки.Ликвидировали возгорание к 9:42 силами двух пожарных расчетов. Никто из людей, по имеющейся информации, не пострадал.Напомним,