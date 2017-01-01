В Волхове 57-летний извращенец надругался над 9-летней девочкой
19:21, 29 августа
Тэги: дети, педофилы, изнасилование, ленобласть, задержания, следствие, Волховский район
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В центре Петербурга неадекватный водитель устроил серию ДТП и скрылся от полиции во Владимирском соборе (видео)
- Под Гатчиной нашли тело 45-летнего мужчины с простреленной головой
- Открытие в лечении варикоза
- "Зенит" хочет провести матч 1/16 Кубка России против петербургского "Динамо" на Крестовском
- Молодой мужчина погиб, упав из окна многоэтажки на севере Петербурга
- Очевидцы: мотоциклист сбил нетрезвого пешехода на Рихарда Зорге (фото)
- 33 млн рублей потратят на реконструкцию Пантелеймоновского моста
- В Ленобласти арестовали 20-летнего парня, который склонял свою несовершеннолетнюю подругу попробовать наркотики
- Шоппинг в ТЦ на Выборгском шоссе закончился для петербурженки пропажей "Лексуса"
- На севере Петербурга угнали два "Лексуса" и один БМВ
- В Петербурге задержали двух мужчин, похитивших велосипед из парадной
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В Волхове 57-летний извращенец надругался над 9-летней девочкой»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
29 августа
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
Несколько школ на Петроградке откажутся от уличных линеек из-за выпавшего на 1 сентября Курбан-байрама (12/+0)
В Петербурге мужчина, съевший три шавермы и отказавшийся платить за них, получил три года условно (10/+0)
Регистратор запечатлел, как в Никольском на пешеходном переходе иномарка сбила 33-летнюю женщину (фото, видео) (8/+0)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
14:40, 29 августа Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей (6/+6)
13:36, 29 августа Соперником "Зенита" по 1/16 Кубка России стало петербургское "Динамо" (0/+0)
11:59, 29 августа Монумент защитникам блокадного Ленинграда может появиться в Иерусалиме (1/+1)
11:49, 29 августа В Петербурге неизвестные швырнули банку краски в здание Генконсульства США (3/+3)
10:48, 29 августа Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников (2/+2)
Подписка
на новости
на новости
интересно. когда они так нагло пизд*т, они - краснеют? бледнеют? или пятнами покрываются? в «Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей»
И мне, ещё в юности рассказывали, что я буду жить при коммунизме.. в «Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей»
зачем у вас налезает строчка на строчку и фото постоянно ?(на сайте) в «Иномарка насмерть задавила 81-летнюю женщину в Веселом Поселке (фото)»
Вопервых фамилия на КО а то что Ко все пи..лы ясно давно.Я только не понял нам сказали потерпеть или по мечтать?Они бы пиерасы перед тем что бы писать такую чушь произвели бы опрос да хоть через инет но опрос.Не господа хорошие такого вранья ещё никакая ... в «Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей»
5
5