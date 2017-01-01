На востоке Петербурга мужчина во время ссоры избил палкой своего знакомого и отобрал у него телефон

Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Пострадавшему потребовалась госпитализация.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 28 августа в 00.20 у дома 47 по Шлиссельбургскому проспекту 33-летний неработающий гражданин во время ссоры деревянной скалкой избил 55-летнего знакомого, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками районной полиции. Потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Похищенное изъято.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на понедельник в Невском районе Петербурга злоумышленник, избив знакомого, отобрал у него мобильный телефон, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 28 августа в 00.20 у дома 47 по Шлиссельбургскому проспекту 33-летний неработающий гражданин во время ссоры деревянной скалкой избил 55-летнего знакомого, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками районной полиции. Потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Похищенное изъято.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что на Васильевском трое злодеев из Центральной Азии с ножом и пистолетом ограбили двух мигрантов из Средней Азии.





