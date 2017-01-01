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На севере Петербурга угнали два "Лексуса" и один БМВ

16:14, 29 августа
Тэги: угоны, авто, кража, выборгский район, приморский район
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Тэги: угоны, авто, кража, выборгский район, приморский район
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