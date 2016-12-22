В Петербурге двое мужчин похитили рыбопромышленника из Мурманска и вымогали у него 900 тысяч рублей

Мужчину держали в доме в Ленобласти 4 дня.

Мужчину держали в доме в Ленобласти 4 дня.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 28 августа в правоохранительные органы обратился 35-летний житель Мурманска. Мужчина является учредителем и генеральным директором компании, занимающейся оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.



Предприниматель сообщил, что 24 августа днем у дома 4 по улице Коллонтай встретился со своим знакомым, которого сопровождал неизвестный мужчина. Очевидно, беседа чем-то не устроила знакомого, и тот предложил мурманчанину проехать на автомобиле BMW X6 с госзнаками Ленобласти в другое место.



Бизнесмен, не подозревая дурного, сел в машину, и был вывезен в частный дом в деревне Юкки, где у него требовали вернуть долг в размере 890 тысяч рублей тому самому знакомому. Рыбопромышленника продержали в указанном доме 4 дня. Вечером 28 августа злоумышленники отвезли пленника в район станции метро «Черная Речка», где высадили и скрылись.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, полиция проводит проверку по факту заявления о незаконном лишении свободы. Решается вопрос о принятии процессуального решения.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленинградской области проводят проверку по факту заявления о незаконном лишении свободы 34-летнего мужчины.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 28 августа в правоохранительные органы обратился 35-летний житель Мурманска. Мужчина является учредителем и генеральным директором компании, занимающейся оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.Предприниматель сообщил, что 24 августа днем у дома 4 по улице Коллонтай встретился со своим знакомым, которого сопровождал неизвестный мужчина. Очевидно, беседа чем-то не устроила знакомого, и тот предложил мурманчанину проехать на автомобиле BMW X6 с госзнаками Ленобласти в другое место.Бизнесмен, не подозревая дурного, сел в машину, и был вывезен в частный дом в деревне Юкки, где у него требовали вернуть долг в размере 890 тысяч рублей тому самому знакомому. Рыбопромышленника продержали в указанном доме 4 дня. Вечером 28 августа злоумышленники отвезли пленника в район станции метро «Черная Речка», где высадили и скрылись.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, полиция проводит проверку по факту заявления о незаконном лишении свободы. Решается вопрос о принятии процессуального решения.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти задержали трех злодеев, которые под видом сотрудников полиции полгода назад похитили мужчину и вымогали у него деньги.





