Обсуждение темы:

«Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников»

Уместно предположить, что эти умышленники придерживаются иных верований, нежели исповедовал святой Афанасий и его паломники, и были имеющимися различиями и/или противоречиями в оных верованиях оскорблены.

доход православнутой церкви за прошлый год - 7 миллиардов долларов США. без налогов и контрибуций. так что в реале "святые отцы" бабки делят. Не более. То ли не доплатили, то ли пару трупов, пардон, мощей - отжали. Что-то из этого. какая страна, такие и святые.