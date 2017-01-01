Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников
10:48
Тэги: нападения, оружие, стрельба, центр, Центральный район, религия, туризм, травмы, пострадавшие, хулиганство
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Общество
Обсуждение темы:
«Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников»
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Hиф-Hиф 29.08 11:40 [ + -1 – ]
Уместно предположить, что эти умышленники придерживаются иных верований, нежели исповедовал святой Афанасий и его паломники, и были имеющимися различиями и/или противоречиями в оных верованиях оскорблены.
Всего комментариев - 2
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