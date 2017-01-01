Сегодня
29 августа, вторник
Обновлено  
Погода
+16°, влажность 58%
Завтра +18°, переменная облачность
Валюта
$ 58.55
€ 69.85
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На Суздальском водитель КамАЗа сбил на зебре 12-летнего ребенка

09:13
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, дети, выборгский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, дети, выборгский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Проезд по Петроградке ограничат ради парада нахимовцев
  • Мигрант из Средней Азии разбился в Волхове
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Иномарка насмерть задавила 81-летнюю женщину в Веселом Поселке (фото)
  • Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тысяч рублей
  • В Коплино арестован 17-летний молодчик, который при помощи ножа пытался отобрать телефон у 16-летнего парня
  • Трамвай сошел с рельсов на Бухарестской улице
  • В Купчино у сотрудницы прокуратуры угнали иномарку за 900 тысяч рублей
  • Соперником "Зенита" по 1/16 Кубка России стало петербургское "Динамо"
  • Уроженец Урала разбился, выпав из окна в Новодевяткино
  • Пожар на кухне тушили в ресторане на Московском проспекте (фото)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 августа
На Ситцевой улице 11-летний мальчик угодил под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте (фото)
24 августа
Регистратор запечатлел, как в Никольском на пешеходном переходе иномарка сбила 33-летнюю женщину (фото, видео)
23 августа
В тройном ДТП на Киевском шоссе один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе годовалый малыш (фото)
22 августа
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
21 августа
На Аннинском шоссе 14-летний подросток на велосипеде угодил под колеса автомобиля
29 августа
Иномарка насмерть задавила 81-летнюю женщину в Веселом Поселке (фото)
29 августа
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека (фото)
добавить свое
Многодетным дали виртуальное жилье

mamamargarita 13:00, 19 июня

Еще 3214 имхо
Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:40 Смольный: К 2020 году средняя зарплата в Петербурге составит 67,5 тыс. рублей (3/+3)
13:36 Соперником "Зенита" по 1/16 Кубка России стало петербургское "Динамо" (0/+0)
11:59 Монумент защитникам блокадного Ленинграда может появиться в Иерусалиме (1/+1)
11:49 В Петербурге неизвестные швырнули банку краски в здание Генконсульства США (1/+1)
10:48 Трое неизвестных ворвались в паломнический центр на Невском проспекте и расстреляли его сотрудников (2/+2)
09:46 Фигурант "дела реставраторов" задержан сотрудниками ФСБ в здании суда сразу после оглашения обвинительного приговора (0/+0)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Грабь награбленное. в «"Мерседес" за 7 миллионов угнали от отеля на Финском заливе»
дятел ты откуда прилетел? в «Драка двух бомжей на Институтском закончилась поножовщиной и убийством»
родители тупое быдло! в «На Савушкина 2-летний мальчик разбился насмерть, выпав из окна 12-го этажа»
Браво! Браво! в «"Мерседес" за 7 миллионов угнали от отеля на Финском заливе»
маляршу-всезнайку не поделили в «Драка двух бомжей на Институтском закончилась поножовщиной и убийством»
Рейтинг.beta комментаторов
1
4 НЕСТОР 
2
4 lazzi 
3
2 Aleksandr Sirotin 
4
2 арнольд питерский 
5
2 Бэббит 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-13 даниела цветкова 
2
-2 махоня 
3
0 Hиф-Hиф 
4
0 Тоскливый Дятел Терпило 
5
0 flabbergasted 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила первый рейс из Петербурга в Будапешт
Бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила первый рейс из Петербурга в Будапешт
Коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском
Коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском
Станцию метро "Проспект Просвещения" на час закрывали для пассажиров
Станцию метро "Проспект Просвещения" на час закрывали для пассажиров
"Зенит" и "Ростов" не смогли забить друг другу в Петербурге (видео)
"Зенит" и "Ростов" не смогли забить друг другу в Петербурге (видео)
Соперниками "Зенита" по группе ЛЕ стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар"
Соперниками "Зенита" по группе ЛЕ стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар"
Дождь в Петербурге превратил дороги в реки: улицы Славянки, Петергофа и Ломоносова ушли под воду (фото, видео)
Дождь в Петербурге превратил дороги в реки: улицы Славянки, Петергофа и Ломоносова ушли под воду (фото, видео)
16-летнего "террориста" задержали за "заминирование" Пулково
16-летнего "террориста" задержали за "заминирование" Пулково
До конца лета в Петербурге будет прохладно и дождливо, но в начале сентября в город придет бабье лето
До конца лета в Петербурге будет прохладно и дождливо, но в начале сентября в город придет бабье лето
Очевидцы: "Ниссан" устроил "дрифт" по могилам на Богословском кладбище (фото)
Очевидцы: "Ниссан" устроил "дрифт" по могилам на Богословском кладбище (фото)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
Аргентинский полузащитник Ригони подписал 4-летний контракт с "Зенитом"
Аргентинский полузащитник Ригони подписал 4-летний контракт с "Зенитом"
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей
В Интернете появилась петиция с требованием присвоить стадиону на Крестовском название "Баклан-Арена"
В Интернете появилась петиция с требованием присвоить стадиону на Крестовском название "Баклан-Арена"
Новые поезда зеленого цвета начали курсировать в метро Петербурга (фото)
Новые поезда зеленого цвета начали курсировать в метро Петербурга (фото)
В Петербурге запретили проводить митинги на Марсовом поле без согласования с властями
В Петербурге запретили проводить митинги на Марсовом поле без согласования с властями
Режиссер Кирилл Серебренников задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве
Режиссер Кирилл Серебренников задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
Появилось видео жуткого ДТП на Промышленной, где мигрант на "Фольксвагене" сбил на тротуаре четверых пешеходов
Страшное ДТП на севере Петербурга: ВАЗ протаранил "Лэнд Ровер" и задавил двух человек (фото)
Страшное ДТП на севере Петербурга: ВАЗ протаранил "Лэнд Ровер" и задавил двух человек (фото)
Албин обвинил бакланов в протечках крыши стадиона на Крестовском (фото)
Албин обвинил бакланов в протечках крыши стадиона на Крестовском (фото)
Подозреваемому в хранении порно с детьми и животными проектировщику Мариинки-2 продлили арест
Подозреваемому в хранении порно с детьми и животными проектировщику Мариинки-2 продлили арест
На Энгельса водитель, мчавшийся на бешеной скорости по встречным трамвайным путям, устроил массовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
На Энгельса водитель, мчавшийся на бешеной скорости по встречным трамвайным путям, устроил массовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Атлантический циклон принесет в Петербург дожди, грозы и похолодание
Атлантический циклон принесет в Петербург дожди, грозы и похолодание
В метро Петербурга проверят систему оповещения населения
В метро Петербурга проверят систему оповещения населения
Гол Кокорина принес "Зениту" выездную победу над "Амкаром": 1-0 (видео)
Гол Кокорина принес "Зениту" выездную победу над "Амкаром": 1-0 (видео)
Петербуржцы несут цветы к консульству Испании в память о жертвах теракта в Барселоне (фото)
Петербуржцы несут цветы к консульству Испании в память о жертвах теракта в Барселоне (фото)
В 2025 году в Кудрово появится метро
В 2025 году в Кудрово появится метро
^ Наверх