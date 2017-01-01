Иномарку за 3,4 миллиона угнали у девушки-менеджера с Кондратьевского

БМВ оборудован спутниковой сигнализацией.

БМВ оборудован спутниковой сигнализацией.



Вечером 27 августа в полицию обратилась 27-летняя петербурженка, менеджер крупной компании, занимающейся поставками чая, кофе и кофемашин. По её словам, в период с 17:15 до 20 часов с Кондратьевского проспекта угнали её чёрный BMW X5.



Машина застрахована по каско, оборудована спутниковой сигнализацией. Ущерб заявительница оценила в 3,4 миллиона рублей.



Напомним,

Угон дорогой иномарки расследуют в Калининском районе города, передает «Водитель Петербурга».Вечером 27 августа в полицию обратилась 27-летняя петербурженка, менеджер крупной компании, занимающейся поставками чая, кофе и кофемашин. По её словам, в период с 17:15 до 20 часов с Кондратьевского проспекта угнали её чёрный BMW X5.Машина застрахована по каско, оборудована спутниковой сигнализацией. Ущерб заявительница оценила в 3,4 миллиона рублей.Напомним, накануне от гостиницы в Курортном районе у бизнесмена угнали "Мерседес" стоимостью в 7 миллионов рублей.







Обсуждение темы: «Иномарку за 3,4 миллиона угнали у девушки-менеджера с Кондратьевского» Боцмaн 29.08 13:31 [ + 0 – ]

вот козлы Оlika 29.08 16:03 [ + 0 – ]

свои же и сперли)))

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