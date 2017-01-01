Автомобильного вора задержали с поличным на улице Полярников
16:45
Тэги: задержания, полиция, невский район
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