Драка двух бомжей на Институтском закончилась поножовщиной и убийством

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Обсуждение темы:

«Драка двух бомжей на Институтском закончилась поножовщиной и убийством»

Тоскливый Дятел Терпило 28.08 16:09 [ + 0 – ]

Интересно было бы узнать причину: либо женщину не поделили, либо место под солнцем.

НЕСТОР 28.08 17:49 [ + 0 – ]

дятел ты откуда прилетел?