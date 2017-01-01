24 тонны свежезамороженной рыбы из Китая не пустили в Петербург

Груз задержали в Морском порту города.

Груз задержали в Морском порту города. региональном управлении Россельхознадзора.



24 тонны филе минтая и хека прибыли на первый контейнерный терминал порта. В ходе проверки специалисты ведомства установили, что номер пломбы на грузе не соответствовал данным, имевшимся в предоставленном на него ветеринарном сертификате.



В результате рыба была задержана, а на грузополучателя завели дело об административном правонарушении.



Напомним, Партия свежезамороженной рыбы из Китая была задержана в Морском порту Петербурга, сообщают в24 тонны филе минтая и хека прибыли на первый контейнерный терминал порта. В ходе проверки специалисты ведомства установили, что номер пломбы на грузе не соответствовал данным, имевшимся в предоставленном на него ветеринарном сертификате.В результате рыба была задержана, а на грузополучателя завели дело об административном правонарушении.Напомним, в середине августа партию черной икры из Уругвая задержали в петербургском аэропорту Пулково







Обсуждение темы: «24 тонны свежезамороженной рыбы из Китая не пустили в Петербург» НЕСТОР 28.08 17:50 [ + 0 – ]

В Кремле нужнее.

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