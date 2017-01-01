В Петербурге должник по алиментам попросился под арест, чтобы выйти из запоя

По словам мужчины, из-за «зеленого змия» он физически не может работать и обеспечивать свою дочь.

По словам мужчины, из-за «зеленого змия» он физически не может работать и обеспечивать свою дочь.



Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов 28 августа, долг 34-летнего петербуржца перед 12-летней дочерью составил около двухсот тысяч рублей. От уплаты алиментов мужчина уклонялся с завидным постоянством, за что по решению суда должен был провести 150 часов на обязательных работах.



Поразмыслив над своими перспективами, должник решил, что труд его точно не исправит, и на очередном приёме у судебного пристава попросил подыскать для него альтернативное, но более действенное наказание. По его словам, стать образцовым отцом ему мешает не пренебрежение ребёнком, а алкогольная зависимость. Он объяснил, что работать не может физически, и попросился под арест, чтобы принудительно выйти из запоя.



Чтобы поддержать желающего исправиться любителя бутылки, приставы привлекли его к ответственности уже по другой статье – за уклонение от исполнения наказания. Она предполагает административный арест в качестве меры воздействия.



По данным ведомства, на новое судебное заседание мужчина пришёл в приподнятом настроении и с пакетом вещей. По решению суда на избавление от пагубной привычки у алиментщика есть пять дней. Их он проведёт вдали от всех соблазнов – в изоляторе временного содержания.



Напомним,



Страдающий от алкогольной зависимости житель Петербурга решил с пользой понести наказание за неуплату алиментов и вместо общественно-полезных работ предпочёл оказаться вдали от губительного соблазна.Как сообщает пресс-служба28 августа, долг 34-летнего петербуржца перед 12-летней дочерью составил около двухсот тысяч рублей. От уплаты алиментов мужчина уклонялся с завидным постоянством, за что по решению суда должен был провести 150 часов на обязательных работах.Поразмыслив над своими перспективами, должник решил, что труд его точно не исправит, и на очередном приёме у судебного пристава попросил подыскать для него альтернативное, но более действенное наказание. По его словам, стать образцовым отцом ему мешает не пренебрежение ребёнком, а алкогольная зависимость. Он объяснил, что работать не может физически, и попросился под арест, чтобы принудительно выйти из запоя.Чтобы поддержать желающего исправиться любителя бутылки, приставы привлекли его к ответственности уже по другой статье – за уклонение от исполнения наказания. Она предполагает административный арест в качестве меры воздействия.По данным ведомства, на новое судебное заседание мужчина пришёл в приподнятом настроении и с пакетом вещей. По решению суда на избавление от пагубной привычки у алиментщика есть пять дней. Их он проведёт вдали от всех соблазнов – в изоляторе временного содержания.Напомним, в мае в Петербурге завели два уголовных дела на женщину, задолжавшую более миллиона алиментов своей дочери, находящейся на воспитании в детском доме.







Обсуждение темы: «В Петербурге должник по алиментам попросился под арест, чтобы выйти из запоя» арнольд питерский 28.08 15:45 [ + -1 – ]

под холодный душ на сутки это чмо поставить и сразу выйдет из запоя

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