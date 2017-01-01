Коллекцию монет, драгоценности и пластинку за 110 тысяч похитили из квартиры на Васильевском

Ценности принадлежат главе строительной компании.

Ценности принадлежат главе строительной компании.



В шестикомнатное жилище предпринимателя на Наличной улице проникли в период с 22 мая по 26 августа, передает АН «Оперативное прикрытие». Злоумышленникам удалось подобрать ключ к замку на металлической двери и выбить вторую, деревянную, дверь.



Добычей домушника стали деньги в размере 476 евро и 40 тыс. рублей, а также целый набор различных ценностей.



В частности, бизнесмена оставили без шариковой ручки «Монблан» стоимостью в 50 тыс. рублей, коллекционной шариковой ручки той же марки в упаковке с грампластинкой группы «Роллинг Стоунз» стоимостью 110 000 рублей.



Также вору достались 16 коллекционных серебряных монет, золотая монета с изображением Георгия Победоносца за 85 тыс. рублей в сумме, кольца, серьги, подвески из золота и серебра на сумму в 400 тыс. рублей.



По словам потерпевшего, общая сумма ущерба составила около 718 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.



Напомним,

Полиция Василеостровского района расследует ограбление квартиры 40-летнего директора строительной компании.В шестикомнатное жилище предпринимателя на Наличной улице проникли в период с 22 мая по 26 августа, передает АН «Оперативное прикрытие». Злоумышленникам удалось подобрать ключ к замку на металлической двери и выбить вторую, деревянную, дверь.Добычей домушника стали деньги в размере 476 евро и 40 тыс. рублей, а также целый набор различных ценностей.В частности, бизнесмена оставили без шариковой ручки «Монблан» стоимостью в 50 тыс. рублей, коллекционной шариковой ручки той же марки в упаковке с грампластинкой группы «Роллинг Стоунз» стоимостью 110 000 рублей.Также вору достались 16 коллекционных серебряных монет, золотая монета с изображением Георгия Победоносца за 85 тыс. рублей в сумме, кольца, серьги, подвески из золота и серебра на сумму в 400 тыс. рублей.По словам потерпевшего, общая сумма ущерба составила около 718 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.Напомним, в конце июня в Московском районе задержали двух ремонтников из Литвы и Белоруссии, которые подожгли квартиру заказчицы, чтобы похитить из жилища технику и медали времен Великой Отечественной войны.





