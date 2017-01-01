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«Неизвестный в маске пытался увести 8-летнего мальчика от дома в Ломоносове»

В заметке вместо информации - сплошное палево. Чем папашка живёт? С чего баблос имеет? Это - первая ниточка. Где дом стоит? Не приглядел ли кто себе квадратов? Опять же - вклады в банках и доли в компаниях. Просто так пацана на улице только пид*р тырить будет. Так Милоша пока в Москве....Мутняка много.