Гастарбайтер надругался над 12-летней школьницей на чердаке дома в Форносово

Злоумышленник является знакомым матери ребенка.

Злоумышленник является знакомым матери ребенка. 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Днем 27 августа в тосненскую полицию обратилась жительница поселка Форносово. По ее словам, на чердаке одного из домов поселка известный ей мигрант совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Мужчина был задержан. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана, работающий в одном из предприятий ЖКХ.



Известно, что семья девочки неблагополучная, мать не прочь выпить.

Ребенок стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Их показания будут тщательно проверяться, чтобы избежать оговора, сообщили в полиции.

Материалы проверки также изучит Следственный комитет Ленобласти.



Напомним, ранее мы писали о том, что

По подозрению в развратных действиях в Тосненском районе Ленинградской области задержан гастарбайтер, сообщаетсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.Днем 27 августа в тосненскую полицию обратилась жительница поселка Форносово. По ее словам, на чердаке одного из домов поселка известный ей мигрант совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.Мужчина был задержан. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана, работающий в одном из предприятий ЖКХ.Известно, что семья девочки неблагополучная, мать не прочь выпить.Ребенок стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Их показания будут тщательно проверяться, чтобы избежать оговора, сообщили в полиции.Материалы проверки также изучит Следственный комитет Ленобласти.Напомним, ранее мы писали о том, что секс со школьницей подвел парня из Тихвина под уголовное дело.







Обсуждение темы: «Гастарбайтер надругался над 12-летней школьницей на чердаке дома в Форносово» НЕСТОР 28.08 14:46 [ + 4 – ]

Спасибо путлеру и его команде. Тоскливый Дятел Терпило 28.08 15:48 [ + 0 – ]

Однозначно, оговор.

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