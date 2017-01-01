"Зенит" и "Ростов" не смогли забить друг другу в Петербурге (видео)

В матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:0.«Зенит» по-прежнему не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне РФПЛ, а «Ростов» продлил до шести матчей свою серию без поражений в чемпионате страны. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с московским «Динамо», а ростовчане примут на своём поле тульский «Арсенал». Обе встречи запланированы на 10 сентября, передает«Зенит» (20 очков) снова стал единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ, опережая «Локомотив» на один балл. «Ростов» (15) поднялся на третье место.Напомним, ранее стали известны соперники "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы. «Сине-бело-голубые» попали в группу L, в которой сразятся с испанским «Реал Сосьедадом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».