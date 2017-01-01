Обсуждение темы:

«Петербуржец пытался провезти 138 кг сыра и масла через границу Финляндии»

ну спасибо таможенникам, хоть не уничтожили и не съели сами.



Надо и того купить, и сего купить,

А на копеечки-то вовсе воду пить,

А сырку к чайку или ливерной -

Тут двугривенный, там двугривенный,

А где ж их взять?! (С)