"Мерседес" уткнулся в столб после ДТП на Наличной (фото)

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Обсуждение темы:

«"Мерседес" уткнулся в столб после ДТП на Наличной (фото)»

Hиф-Hиф 25.08 16:59 [ + 0 – ]

трепещите, ездюки! на каждого столб припасен! ;-))