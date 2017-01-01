Обсуждение темы:

«В Ленобласти 1 сентября невозможно будет купить алкогольную продукцию»

Правильно! Вообще никогда бухло не продавать! Даже на День Защиты Детей!

Как при незабвенном Святом Государе Императоре Николае Втором Александровиче, в просторечье именуемом Кровавым имело место быть. Ибо бухать и/или квасить -- вредно! Проверено электроникой.