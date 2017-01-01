В Петербурге мужчина, съевший три шавермы и отказавшийся платить за них, получил три года условно
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Общество
Гопник по фамилии Харитонов. Небось, еще и православный. И в церкву ходит.
Автоледи, насмерть сбившая велосипедиста, отделалась условным сроком....
Гражданке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно...
В этой стране жизнь человека равна трем порциям дер..ма...
как же трем порциям?
Три порции -- это три года, а задавленутие велосека -- полтора. Итого жизнь велосека стоит не три, а всего полторы шавермы.
Эээ Ниф, ! 3 шавермы это полтора года+ полтора за угрозу насилием...
Не фига! ;-)) Три года -- это за завладение тремя шавермами путем угрозы насилием. а не в сумме за три шавермы и за угрозу насилием (а может за три насилия?)
Эй редакция, какого комменты удаляете??? Нифу писал что не прав он в своей математике, совсем обнаглели журналисты...
Ниф, поменяй их местами, она слопала три шавермы и получила 3 года, он сбил велосипера и получил 1,5 года. Значиться жизнь человека равна 3м шавермам...
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13:34, 21 августа
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Гражданке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно...
В этой стране жизнь человека равна трем порциям дер..ма...
в «В Петербурге мужчина, съевший три шавермы и отказавшийся платить за них, получил три года условно»