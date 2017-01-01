В Петербурге мужчина, съевший три шавермы и отказавшийся платить за них, получил три года условно

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«В Петербурге мужчина, съевший три шавермы и отказавшийся платить за них, получил три года условно»

Hиф-Hиф 25.08 14:49 [ + 0 – ]

Гопник по фамилии Харитонов. Небось, еще и православный. И в церкву ходит.

Неzнайка. 25.08 15:26 [ + 12 – ]

Автоледи, насмерть сбившая велосипедиста, отделалась условным сроком....

Гражданке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно...

В этой стране жизнь человека равна трем порциям дер..ма...



Hиф-Hиф 25.08 15:54 [ + 0 – ]

как же трем порциям?



Три порции -- это три года, а задавленутие велосека -- полтора. Итого жизнь велосека стоит не три, а всего полторы шавермы.

Неzнайка. 25.08 16:21 [ + 4 – ]

Эээ Ниф, ! 3 шавермы это полтора года+ полтора за угрозу насилием...

Hиф-Hиф 25.08 17:40 [ + 1 – ]

Не фига! ;-)) Три года -- это за завладение тремя шавермами путем угрозы насилием. а не в сумме за три шавермы и за угрозу насилием (а может за три насилия?)

Неzнайка. 25.08 21:58 [ + 2 – ]

Эй редакция, какого комменты удаляете??? Нифу писал что не прав он в своей математике, совсем обнаглели журналисты...

Неzнайка. 25.08 21:59 [ + 2 – ]

Ниф, поменяй их местами, она слопала три шавермы и получила 3 года, он сбил велосипера и получил 1,5 года. Значиться жизнь человека равна 3м шавермам...