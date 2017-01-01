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Нелегальный ларек закрыла полиция у станции метро "Купчино"

13:39, 25 августа
Тэги: торговля, купчино, полиция, рейд, фрунзенский район
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Тэги: торговля, купчино, полиция, рейд, фрунзенский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Нелегальный ларек закрыла полиция у станции метро "Купчино"»
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арнольд питерский 25.08 13:59 [ + 2 ]

А он что не знал что с мусорами делиться надо

НЕСТОР 25.08 17:37 [ + 1 ]

Закрыли,так как не платил ментам.

Всего комментариев - 2

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