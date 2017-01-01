Петербурженка впала в кому после падения с велосипеда в Словении

Страховые компании отказывают в выплате, ссылаясь на присутствие "активного отдыха". Страховые компании отказывают в выплате, ссылаясь на присутствие "активного отдыха".



Сейчас пострадавшая все еще находится на искусственной вентиляции легких. По словам ее мужа, стоимость лечения уже превысила 30 тыс. евро. Страховые компании «Росгосстрах» и «Ренессанс-страхование» отказывают в выплате, ссылаясь на присутствие «активного отдыха», не покрываемого страховкой. Ростуризм также помочь не может.



Кроме этого, имеются проблемы с транспортировкой пострадавшей домой, в Петербург. ГУ МЧС по Петербургу сможет помочь после обращения родственников.



Точный диагноз и прогноз выздоровления женщины неизвестен. Врачи считают, что женщина, возможно, получила черепно-мозговую травму не из-за падения с велосипеда, а из-за удара по голове.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Туристка из Петербурга травмировалась на отдыхе в Словении и впала в кому. 13 августа женщина ехала на велосипеде, ее сопровождали муж и дочь. Она скрылась за поворотом и, по неизвестным причинам, упала. Вертолетом ее доставили в Университетский Медицинский Центр Любляны. Там женщину ввели в медицинскую кому, сообщает "Комсомольская правда".Сейчас пострадавшая все еще находится на искусственной вентиляции легких. По словам ее мужа, стоимость лечения уже превысила 30 тыс. евро. Страховые компании «Росгосстрах» и «Ренессанс-страхование» отказывают в выплате, ссылаясь на присутствие «активного отдыха», не покрываемого страховкой. Ростуризм также помочь не может.Кроме этого, имеются проблемы с транспортировкой пострадавшей домой, в Петербург. ГУ МЧС по Петербургу сможет помочь после обращения родственников.Точный диагноз и прогноз выздоровления женщины неизвестен. Врачи считают, что женщина, возможно, получила черепно-мозговую травму не из-за падения с велосипеда, а из-за удара по голове.Напомним, ранее мы писали о том, что в отеле на побережье Испании в результате обрушения потолка пострадал россиянин.





