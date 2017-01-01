На Васильевском трое злодеев с ножом и пистолетом из Центральной Азии ограбили двух мигрантов из Средней Азии

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Обсуждение темы:

«На Васильевском трое злодеев с ножом и пистолетом из Центральной Азии ограбили двух мигрантов из Средней Азии»

НЕСТОР 25.08 12:37 [ + 9 – ]

Для азиатов пора ввести комендантский час.

Неzнайка. 25.08 12:53 [ + 8 – ]

Всю великолепную пятерку залить в бетон и оправить в аул...

НС 25.08 16:35 [ + 3 – ]

в мире животных

монк-аль-ахри 25.08 20:49 [ + 2 – ]

афганцы ограбили узбеков?

Бульт 25.08 21:49 [ + 1 – ]

... а сами "потерпевшие", небось, наших девчонок припозднившихся себе высматривали??? Жаль, так легко отделались ... Очень жаль ...