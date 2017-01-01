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«В Ленобласти ищут мигранта, подозреваемого в жестокой расправе над пенсионеркой»

... И это, увы, только начало ...



... Не теряйте зря время, друзья и подруги, готовьтесь ...



... Быть в наше время слабым и беспомощным - это просто преступление ...