4-летний малыш выпал из окна на Стачек, облокотившись на москитную сетку (фото)
09:10, 25 августа
Тэги: чп, дети, травмы, кировский район
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