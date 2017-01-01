Несколько школ на Петроградке откажутся от уличных линеек из-за выпавшего на 1 сентября Курбан-байрама

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«Несколько школ на Петроградке откажутся от уличных линеек из-за выпавшего на 1 сентября Курбан-байрама»

Hиф-Hиф 24.08 17:19 [ + 22 – ]

ну как же! все удобства для байрамирующих личностей

смерч 24.08 17:22 [ + 18 – ]

Да чиновники еб..ны конченные оно понятно.1 сентября никто не отменял и не будет отменять как очень хотят чиновники из Смольного и прочее.1 сентября это праздник детей наших и внуков,ну праздник конечно это громко но всё же ...Отменить 1 сентября это дойдёт до того что те пиерасы отменят или передвинут Новый год или Рождество .Коль не могут с мозгами они сдружиться то пусть эту проблему решает народ.Эта богодельня с 7 до 8 ,а дальше всё..

dodger 24.08 18:28 [ + 19 – ]

Вздор какой...Пусть культовые обряды перенесут внутрь мечети. и всего то..Что это за несанкционированные митинги в центре города..

арнольд питерский 24.08 18:50 [ + 15 – ]



lazzi 24.08 19:01 [ + 21 – ]

Вот так начинается захват страны, без шума и пыли.

НЕСТОР 24.08 19:59 [ + 13 – ]

Может х.йрам-байрам перенести в лес?

Wolfhound 24.08 23:15 [ + 12 – ]

Совсем уже о-ели.

Командор 25.08 07:55 [ + 8 – ]

Сегодня отказались от ленеек, а от чего придется отказаться завтра, когда соотношение местных и исламистов значительно изменится в пользу поклонников Мухаммеда?

утро&лето 25.08 16:47 [ + 2 – ]

Дети могут задеть религиозные чувства правоверных своим шумным поведением, считаю что в дни великих праздников кураза байрам и курбан байрам нужно ограничить присутствие детей на улицах вблизи соборной мечети, а так же нельзя допускать появление женщин без хиджабов дабы у истинных мусульман после утреннего намаза не вызывать низменные инстинкты.