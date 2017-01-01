Несколько школ на Петроградке откажутся от уличных линеек из-за выпавшего на 1 сентября Курбан-байрама
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Общество
Да чиновники еб..ны конченные оно понятно.1 сентября никто не отменял и не будет отменять как очень хотят чиновники из Смольного и прочее.1 сентября это праздник детей наших и внуков,ну праздник конечно это громко но всё же ...Отменить 1 сентября это дойдёт до того что те пиерасы отменят или передвинут Новый год или Рождество .Коль не могут с мозгами они сдружиться то пусть эту проблему решает народ.Эта богодельня с 7 до 8 ,а дальше всё..
Вздор какой...Пусть культовые обряды перенесут внутрь мечети. и всего то..Что это за несанкционированные митинги в центре города..
Сегодня отказались от ленеек, а от чего придется отказаться завтра, когда соотношение местных и исламистов значительно изменится в пользу поклонников Мухаммеда?
Дети могут задеть религиозные чувства правоверных своим шумным поведением, считаю что в дни великих праздников кураза байрам и курбан байрам нужно ограничить присутствие детей на улицах вблизи соборной мечети, а так же нельзя допускать появление женщин без хиджабов дабы у истинных мусульман после утреннего намаза не вызывать низменные инстинкты.
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